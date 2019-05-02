В МИД России не исключили встречи Лаврова и Помпео на Арктическом форуме

В МИД России не исключили встречи Лаврова и Помпео на Арктическом форуме

В МИД России не исключили возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и печати дипведомства.

«Возможность такой встречи не исключаем», — ответили в ДИП МИД России на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США сообщало, что Помпео планирует встретиться с Лавровым в Финляндии на заседании Арктического форума, который пройдет 6 и 7 мая. Собеседник отметил, что они планируют обсудить ситуацию в Венесуэле.