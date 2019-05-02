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Политика ,  
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В МИД России не исключили встречи Лаврова и Помпео на Арктическом форуме

В МИД России не исключили возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информации и печати дипведомства.

«Возможность такой встречи не исключаем», — ответили в ДИП МИД России на соответствующий вопрос.

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Лавров назвал несовместимыми позиции России и США по Венесуэле

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа США сообщало, что Помпео планирует встретиться с Лавровым в Финляндии на заседании Арктического форума, который пройдет 6 и 7 мая. Собеседник отметил, что они планируют обсудить ситуацию в Венесуэле.

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Новые протесты в Венесуэле. Главное

Накануне Лавров и Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого также обсудили события в Венесуэле. Глава российского МИДа назвал позиции России и США несовместимыми. При этом он добавил, что Москва готова к переговорам.

В конце апреля в Венесуэле началась новая волна протестов против президента Николаса Мадуро. Они возобновились после того, как объявивший себя лидером страны Хуан Гуаидо призвал венесуэльцев выйти на улицы. При этом Мадуро заявлял, что попытку госпереворота успешно подавили. Правозащитники сообщали о 119 задержанных.

Теги: Сергей Лавров, Майк Помпео, Венесуэла, Арктический форум
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