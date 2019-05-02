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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Лавров назвал несовместимыми позиции России и США по Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой утверждения американских политиков о роли Москвы в ситуации в Венесуэле. При этом он признал, что обсуждает этот вопрос с Майком Помпео
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Выступая перед журналистами после переговоров в Ташкенте, глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что обсудил последние события в Венесуэле с американским государственным секретарем. По его словам, стороны договорились продолжить контакты, хотя Лавров пока не видит, как можно совместить позиции двух стран в этом вопросе, сообщает агентство ТАСС.

По словам Лаврова, российская позиция опирается на устав ООН и принципы международного права, тогда как США требуют капитуляции от легитимного правительства Венесуэлы и угрожают применить силу ради смены режима.

«Позиции несовместимые, но разговаривать мы готовы», — сказал Лавров.

Также российский министр прокомментировал различные утверждения американских политиков о том, как Москва оказывает влияние на ситуацию в Венесуэле. Речь идет, в частности, о словах Помпео о том, что президент Николас Мадуро якобы был готов уехать на Кубу, но Россия его отговорила.

«Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то — «неправда», — сказал Лавров.

Также российский министр назвал «сюрреалистичными» призывы США к Кубе и России отказаться от поддержки Мадуро. «Мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое», — добавил Лавров.

«Я так понимаю, что Помпео звонил, чтобы потом сказать публично, что он мне звонил и призвал не вмешиваться. Он это сделал, считаю, что на этом мы пока должны поставить точку. Хотя договорились контакты продолжать, в том числе по Венесуэле», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

30 апреля в Каракасе и других крупных городах Венесуэлы прошли акции протеста, которые вдохновлял в том числе и провозгласивший себя президентом Хуан Гуаидо. Последний утверждал, что руководство армии и национальной гвардии якобы согласно на уход Мадуро, а потому военнослужащие и полицейские должны переходить на сторону мятежников. В военном руководстве Венесуэлы эти заявления опровергли, и армия поддержала Мадуро. Сам президент страны назвал случившееся попыткой государственного переворота.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо
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