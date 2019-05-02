Лавров назвал несовместимыми позиции России и США по Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой утверждения американских политиков о роли Москвы в ситуации в Венесуэле. При этом он признал, что обсуждает этот вопрос с Майком Помпео

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Выступая перед журналистами после переговоров в Ташкенте, глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что обсудил последние события в Венесуэле с американским государственным секретарем. По его словам, стороны договорились продолжить контакты, хотя Лавров пока не видит, как можно совместить позиции двух стран в этом вопросе, сообщает агентство ТАСС.

По словам Лаврова, российская позиция опирается на устав ООН и принципы международного права, тогда как США требуют капитуляции от легитимного правительства Венесуэлы и угрожают применить силу ради смены режима.

«Позиции несовместимые, но разговаривать мы готовы», — сказал Лавров.

Также российский министр прокомментировал различные утверждения американских политиков о том, как Москва оказывает влияние на ситуацию в Венесуэле. Речь идет, в частности, о словах Помпео о том, что президент Николас Мадуро якобы был готов уехать на Кубу, но Россия его отговорила.

«Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то — «неправда», — сказал Лавров.