Суд в Британии запросил у США документы экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд запросил документы из США по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Guardian.

Судья Майкл Сноу назначил следующее слушание на 30 мая и постановил, что расширенное заседание пройдет 12 июня. Он отметил, что к июню Ассанж должен получить все документы из США.

Издание отмечает, что судья также заявил основателю WikiLeaks, что может согласиться на его экстрадицию в Соединенные Штаты. «Я не хочу быть экстрадированным за журналистскую деятельность, которая завоевала очень много наград и защитила очень много людей», — сказал Ассанж по видеосвязи из тюрьмы Бельмарш.

Накануне Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Тогда он запросил убежище у Эквадора и поселился в посольстве этой страны в Лондоне. Английский суд рассматривал его запрос на экстрадицию в Швецию, где его обвинили в изнасиловании. Однако Ассанж боялся экстрадиции в США, где ему предъявили обвинения в сговоре с целью компьютерного взлома против Пентагона.