WikiLeaks усомнилась в честном суде о экстрадиции после приговора Ассанжу

Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter усомнилась в объективности предстоящего ее основателю Джулиану Ассанжу суда по экстрадиции в США.

«Приговор Джулиану Ассанжу настолько же шокирующий, насколько и карательный. У нас есть серьезные сомнения в том, что он получит честное слушание об экстрадиции [в США] в Великобритании», — говорится в посте. Позднее в WikiLeaks подчеркнули, что Ассанжу вынесли приговор вдвое строже, чем обычно предполагается за его действия.

Ранее Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. Речь идет об инциденте 2012 года — тогда английский суд рассматривал запрос на его экстрадицию в Швецию, где Ассанжа обвинили в изнасиловании.

США также подали запрос на экстрадицию Ассанжа. Американский Минюст заявлял, что ему грозит до пяти лет тюрьмы по обвинению в сговоре с целью совершения компьютерного взлома против Пентагона.