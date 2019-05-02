Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа

Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа

Из сектора Газа по территории Израиля были запущены две ракеты. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Как заявили военные, утром 2 мая в региональных советах Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги.

Палестинское агентство Maan передает, что ракеты были запущены в ответ на обстрел объектов ХАМАС.

Ранее армия Израиля сообщила, что военные нанесли удары по целям инфраструктуры палестинского движения после того, как с территории Газы были запущены воздушные шары со взрывчаткой и зажигательной смесью.