Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров

Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров

Израильские военные в четверг нанесли удары по целям инфраструктуры ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на запуск горящих шаров. Об этом говорится в коммюнике Армии обороны Израиля в микроблоге в Twitter.

«В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Кроме того, в граничащих с сектором Газа израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев сработали сирены, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.

В конце марта израильская армия нанесла авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты и беспорядки на границе, в результате которых пострадали семь человек

ХАМАС признана террористической организацией в ЕС, США, Израиле (в Великобритании — только боевое крыло), запрещена в Египте и Иордании. Россия, не причисляя эту партию к террористическим организациям, решительно осуждает проводившиеся ею теракты.