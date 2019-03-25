Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

ЦАХАЛ начал наносить удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Атака стала ответом на ночной ракетный обстрел, жертвами которого стали несколько израильтян

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Армия Израиля в понедельник начала наносить удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого пострадали семь израильтян. Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает Haaretz.

В рамках подготовки к ответу на действия ХАМАС на границе с Газой были открыты бомбоубежища.

Как отмечает Jerusalem Post, один из ударов был нанесен по объекту ХАМАС в районе города Газа, второй — по тренировочному лагерю на севере сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не намерен терпеть ракетные обстрелы своих территорий и будет делать все, что он него зависит, чтобы защитить своих людей (цитаты по Reuters).

В ночь на воскресенье семь человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве ракеты, запущенной из сектора Газа. Она попала в жилой дом в поселении Мишмерет в центральной части Израиля. По данным израильских военных, ракета была запущена с позиций ХАМАС вблизи города Рафах.