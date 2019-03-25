Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,14 -0,52 EUR Бирж. 72,55 -0,52 Brent 67,06 0,54% USD Нал. 65,02 63,94 EUR Нал. 73,50 72,29 USD ЦБ 64,50 0,73 EUR ЦБ 72,92 0,33 EUR/USD 1,1319 0,0023 BTC/USD Бирж. 4 026,90 -14,50 IMOEX 2 497,59 0,20% RTSI 1 228,34 1,23% DJIA 25 479,14 -0,09% Nasdaq 7 626,12 -0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
CVS Health $88 (+59,88%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,95%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (+0,22%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
CVS Health $88 (+59,88%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,95%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (+0,22%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 64,5 (+0,73) Quote, 12:16
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 72,92 (+0,33) Quote, 12:16
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным Политика, 20:07 МИД заявил об игнорировании Трампом решений ООН по Голанским высотам Политика, 20:04 Суд США отказался снять штраф с засекреченной компании из дела Мюллера Экономика, 19:59 Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами Политика, 19:21 Власти направят ₽5 млрд из резервов на дорожные долгострои в регионах Бизнес, 19:13 Премьер Греции обвинил турецкую авиацию в попытке помешать его вертолету Общество, 19:11 Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России Общество, 19:08 «Траст» проиграл дело на 205 млрд руб. против бывшей компании Шишханова Финансы, 19:03 Антивозрастная медицина: все о бьютификации и омоложени РБК и Helena Rubinstein, 18:59 Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел Политика, 18:57 Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Экономика, 18:54 Во Франции пожаловались на Facebook из-за видео стрельбы в Крайстчёрче Общество, 18:44 Прокурор потребовал 1 млн руб. штрафа для главного пилота «Аэрофлота» Общество, 18:31 Новой «Мисс Москва-2018» выдадут запасную корону Общество, 18:16
Политика ,  
0 
Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
ЦАХАЛ начал наносить удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Атака стала ответом на ночной ракетный обстрел, жертвами которого стали несколько израильтян
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Армия Израиля в понедельник начала наносить удары по целям ХАМАС на всей территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого пострадали семь израильтян. Об этом со ссылкой на заявление военных сообщает Haaretz.

В рамках подготовки к ответу на действия ХАМАС на границе с Газой были открыты бомбоубежища.

Как отмечает Jerusalem Post, один из ударов был нанесен по объекту ХАМАС в районе города Газа, второй — по тренировочному лагерю на севере сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не намерен терпеть ракетные обстрелы своих территорий и будет делать все, что он него зависит, чтобы защитить своих людей (цитаты по Reuters).

В ночь на воскресенье семь человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве ракеты, запущенной из сектора Газа. Она попала в жилой дом в поселении Мишмерет в центральной части Израиля. По данным израильских военных, ракета была запущена с позиций ХАМАС вблизи города Рафах.

Ранее из-за обстрела премьер-министр Нетаньяху прервал свой визит в США, где встречался президентом США Дональдом Трампом. Его визит должен был продлиться до 27 марта. Нетаньяху пообещал, что Тель-Авив «решительно ответит» ХАМАС и террористам.

После обстрела Израиль также закрыл контрольно-пропускные пункты «Эрез» и «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Израиль, Газа, ХАМАС, обстрел
Материалы по теме
Израиль закрыл два КПП на границе с сектором Газа после обстрелов
Политика
Шесть израильтян пострадали при ракетном обстреле из сектора Газа
Общество
Британия назвала Голанские высоты оккупированными Израилем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter