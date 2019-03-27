Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты и беспорядки на границе. Об этом говорится в коммюнике Армии обороны Израиля.

«Ночью истребители «Тахал» атаковали несколько террористических целей в южной части сектора Газа, в том числе военный комплекс и участок по производству оружия, принадлежащий террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе. Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа и за его пределами», — говорится в сообщении.

В ночь на 25 марта ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в поселении Мишмерет в Израиле. В результате пострадали семь человек. Израильские военные отмечали, что ракета была запущена с позиций ХАМАС около города Рафах. В связи с обстрелом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в США, который должен был продлиться до 27 марта. Он пообещал, что за этим последует «решительный ответ».

После обстрела Израиль также закрыл контрольно-пропускные пункты «Эрез» и «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа.

ХАМАС признана террористической организацией в ЕС, США, Израиле (в Великобритании — только боевое крыло), запрещена в Египте и Иордании. РФ, не причисляя эту партию к террористическим организациям, решительно осуждает проводившиеся ею теракты.

