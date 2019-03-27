Организаторы «Евровидения» признали угрозу ракетной атаки из Газы

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019», который пройдет в Тель-Авиве в середине мая, осознают угрозу ракетной атаки из сектора Газа, однако рассчитывают, что все пройдет благополучно, сообщает The Jerusalem Post.

«Сейчас все тихо», — заявила изданию пресс-секретарь израильской корпорации телерадиовещания «Кан», выступающей непосредственным организатором конкурса в Тель-Авиве. Она также призналась, что у компании нет четкого плана на тот случай, если ракетный удар, подобный тому, в результате которого 25 марта пострадали несколько человек, все-таки произойдет.

В Европейском вещательном союзе (European Broadcasting Union, EBU) газете The Jerusalem Post отказались отвечать на вопрос о том, есть ли такой план у них. В то же время в EBU подчеркнули, что безопасность участников и гостей «Евровидения» является для них высшим приоритетом.

​«Мы продолжаем работать вместе с «Кан» и израильскими властями, чтобы обеспечить безопасность всех, кто готовится приехать на «Евровидение». Мы будем продолжать внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле», — заявили в EBU в ответ на запрос газеты.

The Jerusalem Post отмечает, что в момент атаки 25 марта в Израиле находились несколько будущих участников «Евровидения», прибывших в страну, чтобы записать традиционные приветственные ролики. В Израильской корпорации телерадиовещания заверили, что все они были извещены об опасности и не столкнулись с какими-либо проблемами.