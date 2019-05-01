Путин упростил получение российских паспортов жителям Сирии и Афганистана

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Российские паспорта по упрощенной схеме смогут получить граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии. Указ в том числе касается родившихся на территории РСФСР, бывших граждан СССР, их детей, супругов и родных.

Помимо них паспорта в упрощенном порядке смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которых незаконно депортировали с территории Крымской АССР. Под действие закона попадают и те, чьих родственников, усыновителей или супругов депортировали, а также их родственники «по прямой нисходящей линии», усыновленные дети и супруги.

Такое право получили и некоторые граждане Украины, а именно жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.