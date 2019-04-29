В Кремле не увидели причин для неразберихи с паспортами на Украине

В Кремле не увидели причин для неразберихи с паспортами на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после получения российских паспортов не перестанут быть гражданами Украины, если сами того не пожелают, сообщает корреспондент РБК.

«Есть же граждане Украины, которые имеют паспорта других стран и таких немало», — отметил Песков. По его словам, выдача российских паспортов не приведет к неразберихе. «Граждане Украины и граждане Польши, граждане Украины и Венгрии, они же сейчас избирали нового президента и это не привело к путанице», — указал он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру предоставления жителям самопровозглашенных республик Донбасса российского гражданства. Позднее российский лидер сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставления паспортов в упрощенном порядке всем гражданам Украины.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Путин должен отменить указ об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР. Она добавила, что заявление Москвы о готовности предоставлять гражданство украинцам является попыткой нагнетания ситуации. Избранный президент страны Владимир Зеленский заявил, что российские власти зря тратят время, «пытаясь соблазнять» граждан Украины паспортами.