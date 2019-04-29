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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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В Кремле не увидели причин для неразберихи с паспортами на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после получения российских паспортов не перестанут быть гражданами Украины, если сами того не пожелают, сообщает корреспондент РБК.

«Есть же граждане Украины, которые имеют паспорта других стран и таких немало», — отметил Песков. По его словам, выдача российских паспортов не приведет к неразберихе. «Граждане Украины и граждане Польши, граждане Украины и Венгрии, они же сейчас избирали нового президента и это не привело к путанице», — указал он.

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Зеленский счел тщетными попытки России «соблазнить украинцев паспортами»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру предоставления жителям самопровозглашенных республик Донбасса российского гражданства. Позднее российский лидер сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставления паспортов в упрощенном порядке всем гражданам Украины.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Путин должен отменить указ об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР. Она добавила, что заявление Москвы о готовности предоставлять гражданство украинцам является попыткой нагнетания ситуации. Избранный президент страны Владимир Зеленский заявил, что российские власти зря тратят время, «пытаясь соблазнять» граждан Украины паспортами.

Теги: Дмитрий Песков, паспорт, Украина, Донбасс
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