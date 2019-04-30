Эпоха Рэйва: как будет править Японией новый император Нарухито

1 мая в Японии сменится император — после первого за 200 лет отречения японского монарха на престол вместо отца взойдет Нарухито, который будет править под девизом «Рэйва». Какой будет при нем политика страны, выяснял РБК

Нарухито и ​Акихито (слева направо) (Фото: Kiyoshi Ota / Bloomberg)