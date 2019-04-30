Политика , 17:36
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Эпоха Рэйва: как будет править Японией новый император Нарухито
1 мая в Японии сменится император — после первого за 200 лет отречения японского монарха на престол вместо отца взойдет Нарухито, который будет править под девизом «Рэйва». Какой будет при нем политика страны, выяснял РБК
Нарухито и Акихито (слева направо)
- Нарухито станет 126-м императором Японии. Правящая династия не прерывается в стране на протяжении 15 веков. Его отец Акихито находился на троне 30 лет (коронован в 1989 году).
- Нарухито — внук императора Хирохито, при котором Япония вступила во Вторую мировую войну. Хирохито занимал трон в течение 62 лет. После капитуляции Японии американский генерал Дуглас Макартур выступил инициатором сохранения монархии, так как она могла послужить сплочению нации.
- Новый император родился в Токио 1 февраля 1960 года. Он станет первым человеком на Хризантемовом троне, родившемся после Второй мировой войны. «Хотя я родился после войны и не испытал ее, думаю сегодня, когда память о ней начинает стираться, важно обратиться назад и передать правильно трагический опыт войны», — заявил наследный принц в 2015 году.
- Во время вступления на престол Нарухито будет 59 лет, что делает его самым возрастным императором, вступившим на престол после 1868 года. Его мать Митико — первая императрица неблагородных кровей, она происходит из семьи богатых промышленников. С будущим императором Акихито она познакомилась на теннисном корте. Пара поженилась вопреки позиции двора. Детство принца, его брата и сестры она старалась делать по возможности простым и приближенным к тому, как живут их обычные ровесники. В школьные года Митико приглашала во дворец соучеников принца по школе, знакомила с модными новинками, а однажды в императорском дворце для принца даже подали лапшу быстрого приготовления.
- Император Нарухито обучался в Японии и Великобритании, где в течение двух лет изучал историю в Оксфордском университете и написал работу о Темзе как транспортной артерии Лондона в XVIII веке. Два года в Оксфорде он называл счастливейшим временем своей жизни.
- Со своей женой Масако (младше его на четыре года) Нарухито познакомился в 1989 году на приеме в честь испанской принцессы Елены. Свадьбу сыграли в 1993 году. Масако Овада — дочь дипломата Хисахи Овада. С 1963 по 1969 год он работал в Москве, здесь его дочь ходила в детский сад. Школьное образование она получила в США, там же окончила Гарвардский университет. После этого обучалась в Токийском университете, чтобы сдать госэкзамен и поступить на дипломатическую службу. Из 800 человек экзамен успешно сдали 28, из них только три женщины. После этого Масако Овада начала работу в МИДе, в частности, вела торговые переговоры с США.
- У Нарухито и Масако один ребенок — дочь Айко (родилась в 2001 году). В течение десяти лет в семье не было детей и Масако испытывала давление двора и общественности, ожидавших наследника. Принц Нарухито был вынужден делать публичные заявления о здоровье супруги, развеивая слухи, что та страдает депрессией. В 2004 году она на время отказалась от публичных мероприятий.
- Рождение принцессы Айко не сняло вопроса о престолонаследии — право наследовать трон передается только по мужской линии. Сейчас следующими в линии претендентов являются дядя Нарухито Хитачи (ему 83 года), младший брат Акисино (53 года) и его сын Хисахито (12 лет).
- Церемония принесения присяги пройдет без участия супруги Нарухито в императорском дворце: женщинам, за исключением членов кабинета, запрещено на ней присутствовать. 1 мая Нарухито получит императорские регалии, а торжественная церемония вступления на трон пройдет в октябре.
- О намерении отречься от престола император Акихито заявил в 2016 году. Он стал первым с 1817 года японским монархом, отрекшимся от трона. В августе 2016 года Акихито заявил, что после двух хирургических операций стал ощущать упадок сил и ему стало трудно исполнять «нелегкий долг». Акихито родился 23 декабря 1933 года. В 2003 году ему оперировали рак простаты, а в 2012-м была проведена операция на сердце.
- Церемония отречения прошла 30 апреля. Облаченный в оранжевое традиционное одеяние император побывал в святилищах в честь предыдущих 124 императоров и богини Аматэрасу, от которой, по преданию, ведет начало династия. Потом выступил с официальной речью в Сосновом зале императорского дворца. «Я счастлив, что 30 лет с момента своего восшествия на престол пользовался доверием и уважением народа. Я молюсь о том, чтобы новая эпоха правления Рэйва, которая начнется с завтрашнего дня, была мирной и плодотворной. Я молюсь о счастье нашей страны и людей во всем мире», — сказал Акихито. В ходе церемонии, как сообщил ТАСС, в зал были внесены императорские регалии: меч, согласно летописям, принадлежавший первому императору Дзимму, и яшма, а также императорская печать и государственная печать Японии. В церемонии участвовали 300 человек, в том числе премьер-министр Синдзо Абэ.
- Девизом правления нового императора станет «Рэйва», что можно условно перевести как «эра побуждения к миру». Дословно иероглифы, составляющие название новой эры, означают «приказ, побуждение кого-то сделать что-то» и «мир, гармония». Его отец правил под девизом «Хэйсэй» — «установление мира».
- Акихито сыграл важнейшую роль в примирении нации после Второй мировой войны, пишет японская Asahi Shimbun. Еще будучи наследным принцем, он много ездил по Японии и за рубеж, посещая страны, пострадавшие от японской агрессии. У Акихито было внутреннее желание искупить вину: его отец Хирохито был полновластным правителем и верховным главнокомандующим Японии, и под его руководством императорская армия воевала на материке, оккупировала Китай и Корею, вступила в войну с США, напомнил РБК руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Акихито, рассказывает эксперт, считается народным императором, и его преемник уже заявил, что продолжит дело отца. Акихито был очень активен на международной арене, в том числе успешно поддерживал связи с монархиями других стран.
- Новый император будет продолжать линию отца на активизацию зарубежных связей и может быть даже более активным на международной арене, считает Кистанов. В отличие от своего отца Нарухито имеет престижное западное образование, а его жена, как бывший дипломат, может способствовать тому, чтобы новый император расширил свои неофициальные дипломатические функции.