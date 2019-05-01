Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.

По мнению Чичериной, Макаревича нужно «вывезти в Докучаевск или Ясиноватую, или в Кировск», чтобы он «рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта».

Певица также предложила лидеру «Машины времени» рассказать жителям Донбасса, «почему он не хочет спасать своих».

Макаревич ранее в своем Facebook написал, что правительству стоит заняться обустройством больниц, школ и дорог в России. При этом он отмечал, что «забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает».