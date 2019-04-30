Глава Косово потребовал от Сербии признать независимость республики

Сербия должна признать независимость Косово и отказаться от идеи двойного суверенитета на севере республики. Об этом глава Косово Хашим Тачи заявил в Facebook после неформального саммита балканских государств при участии немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано сообщество с исполнительной властью по модели Сербской Республики [в составе Боснии и Герцеговины], никогда не будут реализованы», — написал Тачи. Он также подчеркнул, что не может идти речи о решении проблемы по модели «двух Германий» или двойного суверенитета.

В декабре парламент Косово принял законы о преобразовании своих сил безопасности в армию. По данным СМИ, численность вооруженных сил составит около 5 тыс. человек. МИД России назвал создание армии грубым нарушением резолюции Совбеза ООН, а также отметил, что оно направлено на обострение обстановки на Балканах. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с решением Косово.

Косово провозгласило независимость от Сербии в одностороннем порядке в 2008 году.