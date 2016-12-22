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МИД России cчел создание армии Косово угрозой вооруженного конфликта
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МИД России cчел создание армии Косово угрозой вооруженного конфликта
Политика, 18:19
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МИД России cчел создание армии Косово угрозой вооруженного конфликта

Решение парламента Косово преобразовать Силы безопасности частично признанной республики в полноценную армию является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и может привести к вооруженному конфликту, говорится в заявлении МИД России.

«Этот шаг стал грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на серьезное обострение обстановки на Балканах, чреватым рецидивом вооруженного конфликта в регионе», — прокомментировали в министерстве итоги голосования в парламенте Косово.

Из-за преобразования Сил безопасности в армию число служащих там увеличится вдвое, при этом подготовка военных уже ведется при содействии США и ряда стран НАТО, заявляют в МИДе.

Парламент Косово утвердил создание армии
Политика

Премьер-министра Косово Рамуша Харадиная в министерстве назвали «олицетворением несостоятельности» создания косовской государственности, которую активно навязывает западная пропаганда.

В МИДе добавили, что миссия ООН в Косово и возглавляемые НАТО международные «Силы для Косово» будут обязаны незамедлительно заняться демилитаризацией любых вооруженных косовоалбанских формирований на основании резолюции Совбеза ООН.

Ранее парламент Косово принял законы, согласно которым силы безопасности будут преобразованы в армию. Сообщалось, что численность вооруженных сил составит 5 тыс. человек.

Глава МИД Косово поспорил с Лавровым о главном очаге проблем в регионе
Политика

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретил решение косовского парламента сожалением. Он отметил, что армию решили создать несмотря на обеспокоенность альянса, и заявил, что теперь все стороны должны не допустить роста напряженности в регионе. В то же время МИД Сербии пообещал созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а советник сербского президента Никола Селакович допустил отправку военных в Косово, пишет агентство AP.

Косово провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, Россия, Китай, Индия, Доминикана, Бразилия и ряд других стран не признают ее, в то время как дипломатические отношения с республикой ведут США, Канада, Австралия и большая часть членов Евросоюза.

Теги: МИД России , Косово
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