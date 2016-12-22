Генсек ООН прокомментировал решение Косово создать свою армию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщением о принятии в Косово трех законопроектов, направленных на укрепление потенциала и роли своих сил безопасности. Об этом говорится в сообщении ООН.

«Генеральный секретарь подчеркивает, что резолюция 1244 (1999) Совета безопасности обеспечивает единственную правовую основу для международного присутствия по безопасности — сил для Косово (СДК), на которые возложена ответственность за обеспечение безопасной обстановки в Косово», — говорится в сообщении. Гутерреш подчеркнул, что любые ограничения на выполнение СДК своих обязанностей по обеспечению безопасности не будут соответствовать резолюции.

Генсек ООН также призвал все заинтересованные стороны «проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могли бы привести к росту напряженности» между Белградом и Приштиной.

14 декабря парламент Косово утвердил решение о преобразовании сил безопасности в национальную армию. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что это решение Приштины свидетельствует о нежелании вести диалог с Белградом. Также он попросил созвать экстренное заседание СБ ООН.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за того, что решение приняли несмотря на обеспокоенность альянса. МИД России cчел создание армии Косово нарушением резолюции СБ ООН и угрозой вооруженного конфликта.

