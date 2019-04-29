Под Воронежем спустя почти двое суток потушили пожар на складе «Магнита»

Под Воронежем спустя почти двое суток потушили пожар на складе «Магнита»

Пожар на складе распределительного центра розничной сети «Магнит» в Воронежской области потушили спустя почти двое суток. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Возгорание полностью ликвидировали в 14:45 мск. В результате никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 124 человека и 50 единиц спецтехники.

Губернатор региона Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсуждался пожар. Начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель рассказал, что, по предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования. Он отметил, что от огня удалось спасти основные объекты распределительного центра. Гусев добавил, что «Магнит» планирует трудоустроить весь персонал, потерявший работу из-за пожара.

Информация о пожаре в селе Нечаевка поступила спасателям 28 апреля в 00:08 мск. Первоначально его площадь составила 20 тыс. кв. м. Впоследствии пожарные локализовали возгорание на площади 42 тыс. кв. м.