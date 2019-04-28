Спасатели локализовали пожар на складах «Магнита» в Воронежской области

Спасатели локализовали пожар на складах «Магнита» в Воронежской области

Спасатели локализовали пожар на складах распределительного центра в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Пожар локализовали в 04:12 на площади 42 тыс. кв. м. Первоначально площадь возгорания составляла 20 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Информация о пожаре в селе Нечаевка поступила в 00:08 мск. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», он затронул склады розничной сети «Магнит». Собеседники также сообщали, что в результате частично обрушилась крыша здания.

26 апреля в Красноярске загорелись склады холодильников завода «Бирюса», который располагается на территории «Красмаша». Его площадь составляла 24 тыс. кв. м. Из-за возгорания также частично обрушилась крыша.