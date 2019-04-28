Без работы после пожара под Воронежем остались 900 сотрудников «Магнита»

После пожара ​в распределительном центре розничной сети «Магнит» в селе Нечаевка ​Новоусманского района Воронежской области без работы остались около 900 человек. Об этом ТАСС сообщил замглавы администрации района Андрей Колыванов.

Именно столько человек, по его данным, были трудоустроены в этом распределительном центре. «Насколько я знаю, деятельность центра охватывала три региона — Воронежскую, Орловскую и Белгородскую области», — указал он.

Будет ли центр восстановлен, Колыванов не уточнил, заверив однако, что на обеспечении населения региона продуктами питания инцидент сказаться не должен. «Торговая сеть у нас довольна развитая. Кроме «Магнита» у нас есть магазины других сетей», — добавил собеседник агентства.

Пожар в здании распределительного центра «Магнита» произошел в ночь на 28 апреля. Изначально площадь возгорания составляла 20 тыс. кв. м, однако позже она увеличилась до 42 тыс. кв. м. В результате происшествия частично обрушилась кровля здания. Информации о пострадавших или погибших не было. Пожар был локализован спустя примерно четыре часа после его начала, около 04:12 мск.