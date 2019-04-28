В Воронежской области загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,33 63,82 EUR Нал. 72,96 71,36 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 430,00 +19,10 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Зеленский счел тщетными попытки России «соблазнить украинцев паспортами» Политика, 02:35 В Воронежской области загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м. Общество, 02:32 Как экономить на командировках и мотивировать сотрудников кэшбэком РБК и Промсвязьбанк, 02:27 Один человек погиб при стрельбе в синагоге в Калифорнии Общество, 02:05 Евросоюз не поддержал решение США выйти из договора о торговле оружием Политика, 01:36 В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Общество, 01:19 Трамп посетит саммит G20 в Японии Политика, 01:03 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 00:40 Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа Спасителя Общество, 00:34 Венесуэла вышла из Организации американских государств из-за США Политика, 00:08 Зеленский ответил на заявления Путина о возможных переговорах Политика, 27 апр, 23:45 В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге Общество, 27 апр, 23:26 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 27 апр, 23:10 В Германии выразили сожаление из-за решения Трампа по договору об оружии Политика, 27 апр, 22:52
Общество ,  
0 
В Воронежской области загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м.

В Воронежской области загорелись складские помещения распределительного центра. Площадь пожара составила 20 тыс. кв. м., сообщается на сайте главного регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила в 00:08 мск. Центр располагается в селе Нечаевка Новоусманского района.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет, а также отсутствует угроза жилым домам. В тушении пожара участвуют 124 спасателя и 50 единиц техники.

Общество
Спасатели потушили пожар на территории завода «Красмаш»

Представитель экстренных служб региона рассказал «РИА Новости», что пожар произошел на складах «Магнита».

26 апреля в Красноярске загорелся склад завода «Бирюса», который располагается на территории «Красмаша». Площадь пожара достигла 24 тыс. кв. м. В результате у склада частично обрушилась крыша. Возгорание потушили 27 апреля. По данным МЧС, одной из основных версий произошедшего считается нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Завод «Красмаш» занимается производством ракетно-космической техники. В частности, межконтинентальной ракеты «Сармат».

Теги: Воронежская область, Пожар, ГУ МЧС
Материалы по теме
В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Общество
В МЧС назвали приоритетную версию причины пожара на заводе «Красмаш»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter