В Воронежской области загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м.

В Воронежской области загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м.

В Воронежской области загорелись складские помещения распределительного центра. Площадь пожара составила 20 тыс. кв. м., сообщается на сайте главного регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила в 00:08 мск. Центр располагается в селе Нечаевка Новоусманского района.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет, а также отсутствует угроза жилым домам. В тушении пожара участвуют 124 спасателя и 50 единиц техники.

Представитель экстренных служб региона рассказал «РИА Новости», что пожар произошел на складах «Магнита».