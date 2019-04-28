Власти назвали возможные причины пожара на складе «Магнита» под Воронежом

Замглавы администрации Новоусманского района Воронежской области по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов назвал «РИА Новости» возможные причины пожара в складских помещениях сети «Магнит».

«Либо проводка (загорелась), и от нее начали гореть верхние этажи стеллажей — от них огонь пошел, либо сама продукция», — сказал он.

Он отметил, что такие версии выдвинули очевидцы, которые были в здании в момент возгорания. Колыванов рассказал, что всего в распределительном центре работают около 900 человек. Он обслуживает Воронежскую область и соседние.

Пожар разгорелся в 00:08 мск в селе Нечаевка Новоусманского района. Первоначально его площадь составляла 20 тыс. кв. м., однако затем она возросла до 42 тыс. кв. м. В результате частично обрушилась крыша здания. Пострадавших и погибших нет. В 04:12 мск спасатели локализовали пожар.