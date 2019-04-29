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Караулова понадеялась на извлечение русскими девушками урока из ее дела

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), выразила надежду, что русские девушки сделают выводы из ее дела. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК.

«Я надеюсь, что спустя столько лет, когда ситуация уже переменилась, уже нет желающих туда ехать. Я надеюсь, что мой пример станет показательным для таких девушек. Что не стоит искать счастья где-то там, за горизонтом», — заявила она на вопрос РБК.

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Суд досрочно освободил пытавшуюся примкнуть к ИГ Варвару Караулову

Караулова добавила, что не стоит бояться возвращаться домой, несмотря на то, что встретить могут по-разному. «Тут в любом случае лучше, чем там», — сказала она. По ее мнению, всем, кто возвращается, нужно дать шанс.

Она также заявила, что было ошибкой прятаться от СМИ. Караулова отметила, что хочет, чтобы люди увидели, какая она сейчас, и для этого планирует использовать соцсети. Экс-студентка МГУ добавила, что не планирует идти в политику.

На вопрос РБК, собирается ли она писать книгу о том, как понять, что тебя вербуют, Караулова сообщила, что обсуждала это с омбудсменом Татьяной Москальковой. «Мы пришли к выводу, что было бы очень здорово, если бы я со своим громким именем обратила внимание на проблему вербовки», — сказала она. Караулова добавила, что они пока не определили, в каком формате будут заниматься этим вопросом.

Караулова была задержана в 2015 году на турецко-сирийской границе, через которую она намеревалась попасть в Сирию. По версии следствия, после возвращения в Россию девушка продолжила общаться с вербовщиком ИГ.

Видео: РБК

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Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

В 2016 году Московский окружной районный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке присоединиться к ИГ и приговорил ее к четырем с половиной годам колонии общего режима. Сама Караулова поясняла, что направлялась в Сирию из-за возлюбленного Айрата Саматова. По версии правоохранительных органов, Саматов был профессиональным вербовщиком.

В декабре 2016 года суд признал Караулову виновной в двух попытках присоединения к террористической организации и приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима. Защита Карауловой подавала жалобу на приговор в Верховный суд России, тем не менее суд оставил приговор без изменений.

Также адвокаты девушки обращалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с многочисленными нарушениями во время предварительного следствия, а также из-за необоснованно жестокого, по версии защиты Карауловой, приговора.

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Отец сообщил о планах Карауловой после освобождения из колонии

В середине апреля 2019 года суд удовлетворил ходатайство адвоката о досрочном освобождении Карауловой, которое также выразила желание поддержать уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

27 апреля Караулова освободилась из колонии в Вологде.

Теги: Варвара Караулова, ЕСПЧ, Татьяна Москалькова, новости РБК
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