Караулова понадеялась на извлечение русскими девушками урока из ее дела

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), выразила надежду, что русские девушки сделают выводы из ее дела. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РБК.

«Я надеюсь, что спустя столько лет, когда ситуация уже переменилась, уже нет желающих туда ехать. Я надеюсь, что мой пример станет показательным для таких девушек. Что не стоит искать счастья где-то там, за горизонтом», — заявила она на вопрос РБК.

Караулова добавила, что не стоит бояться возвращаться домой, несмотря на то, что встретить могут по-разному. «Тут в любом случае лучше, чем там», — сказала она. По ее мнению, всем, кто возвращается, нужно дать шанс.

Она также заявила, что было ошибкой прятаться от СМИ. Караулова отметила, что хочет, чтобы люди увидели, какая она сейчас, и для этого планирует использовать соцсети. Экс-студентка МГУ добавила, что не планирует идти в политику.