Суд досрочно освободил пытавшуюся примкнуть к ИГ Варвару Караулову

Суд решил условно-досрочно освободить Варвару Караулову. В 2015 году она бежала из дома в Сирию, чтобы вступить в запрещенную в России террористическую организацию. До окончания срока наказания девушке оставалось чуть больше года

Варвара Караулова (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Вологодский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), сообщает ТАСС.

Караулова, которая после ареста взяла новое имя — Александра Иванова, отбывает наказание в колонии Вологодской области с декабря 2016 года.

В 2015 году, будучи студенткой второго курса МГУ, девушка тайно от семьи улетела в Стамбул. Родители Карауловой организовали ее массовый поиск, после того как мать девушки поняла по переписке в соцсетях, что та отправилась в Турцию.

В итоге Караулову задержали пограничники вместе с группой женщин, которые пытались пешком пересечь границу Турции и Сирии. После задержания она получила паспорт на новое имя, а затем повторно пыталась связаться с вербовщиками, считают правоохранительные органы.