Москалькова «к весне» определится с поддержкой помилования Карауловой

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова запросила материалы уголовного дела в отношении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает «РИА Новости».

«Я запросила все уголовное дело, чтобы можно было оценить всю совокупность данных. Меня смущает, что приговор не раскрывает в полном объеме доказательную базу, поэтому я решила прочитать все дело, включая данные предварительного следствия», — сказала Москалькова. Она добавила, что ее «глубоко трогает» судьба Карауловой, а также переживания девушки и ее близких.

Омбудсмен напомнила, что она встречалась с Карауловой в колонии.

«Она сказала, что хотела бы, если бы могла, написать обращение ко всем женщинам, вступающим в переписку с людьми этой идеологии, и предупредить — даже не замечаешь, как попадаешь в зависимость», — отметила Москалькова.

При этом омбудсмен уточнила, что решение поддержать прошение Карауловой о помиловании она примет не позднее, чем через полтора месяца.

В декабре 2017 года адвокат Сергей Бадамшин рассказал о желании Карауловой попросить у президента России Владимира Путина помилование. В свою очередь Москалькова поддержала это желание Карауловой. 22 января отец осужденной Павел Караулов сообщил радиостанции «Эхо Москвы» о том, что Варвара обратилась к Путину с просьбой о помиловании. Бадамшин опроверг эту информацию.

Варвара Караулова была студенткой философского факультета МГУ. Весной 2015 года она сбежала из дома в Сирию, чтобы встретиться с мужчиной, с которым в течение трех лет вела переписку. СК считает, что это был вербовщик террористов Айрат Саматов. В июле того же года ее задержали на турецко-сирийской границе и передали семье. Осенью 2015 года Караулова попыталась присоединиться к ячейке группировки, которая занимается вербовкой смертников. В декабре 2016 года ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 205.5 УК России (подготовка к участию в деятельности организации, признанной террористической).