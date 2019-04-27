Отец сообщил о планах Карауловой после освобождения из колонии

Отец сообщил о планах Карауловой после освобождения из колонии

Отец Варвары Карауловой Павел пока общался с вышедшей из колонии дочерью только по телефону, рассказал мужчина РБК.

«Планы [Карауловой] — для начала собраться с силами, отдохнуть и за учебу. Она учится, я думаю, что на очный перейдем», — заявил Павел Караулов.

Варвара Караулова, которая была осуждена на 4,5 года за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство», вышла из колонии в Вологде ранее в субботу, 27 апреля. В середине апреля суд постановил освободить ее условно-досрочно после соответствующего ходатайства адвоката.