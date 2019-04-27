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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Отец сообщил о планах Карауловой после освобождения из колонии

Отец Варвары Карауловой Павел пока общался с вышедшей из колонии дочерью только по телефону, рассказал мужчина РБК.

«Планы [Карауловой] — для начала собраться с силами, отдохнуть и за учебу. Она учится, я думаю, что на очный перейдем», — заявил Павел Караулов.

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Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

Варвара Караулова, которая была осуждена на 4,5 года за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство», вышла из колонии в Вологде ранее в субботу, 27 апреля. В середине апреля суд постановил освободить ее условно-досрочно после соответствующего ходатайства адвоката.

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Как сообщалось, во время заключения в колонии девушка заочно поступила на юрфак Московского финансово-промышленного университета «Синергия». До уголовного дела Караулова училась на философском факультете МГУ.

Теги: Варвара Караулова, досрочное освобождение, отец
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