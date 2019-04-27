Освобожденная по УДО Варвара Караулова покинула колонию в Вологде

Варвара Караулова, которую осудили за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), покинула колонию в Вологде в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом передает корреспондент «РИА Новости» с места событий.

В декабре 2016 года бывшая студентка МГУ была признана виновной в двух попытках присоединиться к ИГ и получила 4,5 года колонии общего режима. Суд счел, что девушку завербовали, после чего она бросила семью и тайно отправилась в Сирию. Караулова настаивала, что ехала в Сирию исключительно по любви, чтобы найти там своего возлюбленного Айрата Саматова, с которым переписывалась три года. Правоохранительные органы называли Саматова профессиональным вербовщиком.

В марте 2019 года адвокат Карауловой Сергей Бадамшин подал ходатайство об УДО, которое до этого выразила готовность поддержать уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Суд удовлетворил прошение в середине апреля.

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