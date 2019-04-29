Представитель Алсу сообщила об оскорблениях в ее адрес из-за шоу «Голос»

Представитель Алсу Нина Пономарева сообщила РБК, что после победы дочери певицы Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» в ее адрес стали поступать оскорбления.

«На странице Марины Савельевой появился пост [о ситуации с шоу Голос. Дети], и как всегда под постом начали писать много гадостей, и я написала в поддержку Микеллы несколько сообщений», — рассказала Пономарева.

Отвечая на вопрос РБК о характере угроз в адрес Алсу она уточнила, что речь не идет о личных угрозах. «Я имела в виду, что много людей в комментариях пишут с негативом, с угрозами, которых большое количество, как и оскорблений», — сказала она. Пономарева уточнила, что об угрозах расправы речи не идет.

Ранее стало известно, что Пономарева в комментариях к посту Савельевой опровергла возможную подтасовку результатов голосования в шестом сезоне «Голос. Дети». По ее словам, Абрамова даже не готовила финальную песню, потому что не предполагала, что выберут ее. «Микелла виновата в чем? Что талантлива?» — отметила Пономарева. Она добавила, что Абрамова мечтала участвовать в этом шоу с пяти лет, а также сообщила, что в адрес Алсу поступают угрозы.