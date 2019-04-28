Один человек погиб при стрельбе в синагоге в Калифорнии

Один человек погиб при стрельбе в синагоге в Калифорнии

Один человек погиб и трое пострадали в стрельбе в синагоге в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местные власти.

Шериф округа Сан-Диего Уильям Гор рассказал, что мужчина вошел в синагогу города Пауэй и открыл стрельбу из штурмовой винтовки типа AR. При этом начальник полиции Сан-Диего Дэвид Нислейт отметил, что 19-летний подозреваемый сам вызвал полицию и сообщил о стрельбе, после чего его задержали.

Мэр города Стив Ваус добавил, что одним их пострадавших оказался раввин, передает MSNBC. Он получил ранение руки. «Я могу сказать вам, что это было преступление на почве ненависти», — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в калифорнийском городе Поуэй. Он располагается в 40 км от Сан-Диего, недалеко от границы с Мексикой. Стрельба началась около 11:30 по местному времени (21:30 смк), когда в синагоге шло празднование Песаха.