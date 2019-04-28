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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Помним и молимся за всех, кто пострадал от стрельбы в синагоге в Пауэйе, в Калифорнии. Правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Спасибо!», — сказал он.

Общество
В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге

В результате стрельбы в калифорнийском городе Пауэй погиб один человек и еще трое пострадали. По словам шерифа округа Сан-Диего, 19-летний молодой человек вошел в синагогу и устроил стрельбу из штурмовой винтовки. В это время там отмечали Песах.

Мэр города добавил, что это преступление было совершено на почве ненависти. Он отметило, что одним из пострадавших был раввин.

Общество
Трамп назвал стрельбу в синагоге Питтсбурга «нападением на человечество»

В октябре 2018 года мужчина устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге. Тогда погибли 11 прихожан и еще шесть человек пострадали. Среди раненых оказались четверо полицейских. Стрелка обвинили по 44 пунктам. В частности, за преступления, совершенные на почве ненависти. Мужчина не признал вину.

Теги: Дональд Трамп, Калифорния, синагога
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В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге
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Один человек погиб при стрельбе в синагоге в Калифорнии
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