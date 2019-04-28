Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Помним и молимся за всех, кто пострадал от стрельбы в синагоге в Пауэйе, в Калифорнии. Правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Спасибо!», — сказал он.

В результате стрельбы в калифорнийском городе Пауэй погиб один человек и еще трое пострадали. По словам шерифа округа Сан-Диего, 19-летний молодой человек вошел в синагогу и устроил стрельбу из штурмовой винтовки. В это время там отмечали Песах.

Мэр города добавил, что это преступление было совершено на почве ненависти. Он отметило, что одним из пострадавших был раввин.