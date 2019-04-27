В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге

Неизвестный устроил стрельбу с синагоге в городе Поуэй в штате Калифорния, его задержали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

В больницу поступил один раненый в результате стрельбы. По словам пресс-секретаря медцентра, госпиталь ожидает еще четыре человека. Телеканал отмечает, что в субботу еврейская община заканчивает праздновать Песах.

ABC добавляет, что стрельба началась около 11:30 по местному времени (21:30 мск). При этом в 11:00 (21:00 мск) в синагоге должно было начаться празднование, а закончится — в 19:00 (05:00 мск 28 апреля) финальной трапезой.

The New York Times отмечает, что город располагается в 25 милях (около 40 км) от Сан-Диего, недалеко от границы с Мексикой.