В США неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви

Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) возле баптистской церкви. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел вечером, 28 апреля. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Информацию о случившемся подтвердил в своем Twitter член городского совета Брандон Скотт.

Ранее 19-летний молодой человек из штурмовой винтовки​ открыл стрельбу в синагоге в калифорнийском городе Поуэй, где шло празднование Песаха. В результате один человек погиб и трое пострадали. Одним из пострадавших оказался равинн — он получил ранение.

Как сообщал шериф округа Сан-Диего, преступление было совершено на почве ненависти. Свои соболезнования в связи со случившимся выразил президент США Дональд Трамп.