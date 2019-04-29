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Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России

Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.

«Наша партия намерена поднять вопрос снятия санкций с России на общеевропейском уровне. Но для начала следует дождаться результатов выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая», — приводит издание слова французского политика.

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Он отметил, что вопрос снятия антироссийских санкций ​зависит от того, насколько успешными будут переговоры с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Мариани считает, что санкции могут быть отменены в том случае, если Россия и Украина смогут договориться по всем спорным вопросам, включая Донбасс.

«Тем более, что у обеих сторон уже есть так или иначе проторенные пути к началу мирного диалога. Те же Минские соглашения, одним из подписантов которых стал наш президент Франсуа Олланд», — констатировал французский парламентарий.

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Он также отметил, что для отмены всех ограничений и возобновления торговых отношений с Россией Евросоюзу понадобятся минимум два года. Мариани выразил уверенность, что антироссийские санкции будут отменены в ближайшие два года. По его мнению, раньше этого вряд ли удастся добиться, так как «болезненные вопросы не решаются с кондачка».

В марте текущего года делегация более чем из десяти французских политиков во главе​ с Тьерри Мариани посетила Крым. До этого они бывали на полуострове в 2015 и 2016 годах, став первыми в числе иностранных гостей после воссоединения Крыма с Россией.

Теги: Франция, антироссийские санкции, Тьерри Мариани
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