Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены ограничений ЕС

Президент Владимир Путин заявил о готовности снять ответные санкции, если ЕС отменит свои ограничения, сообщает ТАСС.

«Если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — сказал Путин на встрече с главой делегации французских политиков и президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани. По словам главы государства, введение санкций не сыграло никому на руку, хотя ограничения и стали стимулом, который помог российским сельхозпроизводителям освоить свой рынок. «Это наносит только ущерб, эти ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов, таких как недобросовестная конкуренция», — пояснил Путин.

В декабре Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что от санкций есть плюсы. «Это заставило нас включить мозги», — заявил президент. Путин добавил, что негативным результатом ограничений стало повышение цен на внутреннем рынке, в том числе на продукты. Премьер-министр Дмитрий Медведев указывал, что Россия нашла в санкциях «источник собственного развития».