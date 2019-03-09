В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Rai News.

«Мы работаем над тем, чтобы санкции в отношении России были сняты. (Это случится. — ред.) не завтра утром, но мы работаем для достижения этой цели: это означает ослабление напряженности, поощрение диалога и для защиты стран, наиболее подверженных влиянию России», — отметил итальянский премьер.

Это не первое заявление итальянских властей о желании способствовать отмене антироссийских санкций. Так, в июле прошлого года министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции в Москве говорил о том, что Рим будет одним из первых, кто намерен агитировать за снятие антироссийских санкций, введенных против Москвы. Он заявлял, что санкции никому не приносят пользу, в том числе экономике Италии.

В октябре прошлого года Конте провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. На переговорах итальянский премьер-министр пригласил президента России в ближайшее время посетить Италию. Конте отмечал, что российский лидер давно не был в этой стране.