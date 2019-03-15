МИД Украины осудил поездку французских политиков в Крым

МИД Украины решительно осуждает визит французских политиков в Крым. Об этом говорится на сайте министерства.

Речь идет о приезде 13 марта в республику делегации более чем из десяти французских политиков во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани. Как рассказывал​ сопровождающий делегацию глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в нее в том числе входят бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей и мэры двух городов. Визит продлится до 16 марта.

«Французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права. Они также действуют вопреки официальной позиции собственной страны», — подчеркнули в украинском МИДе.

Ведомство добавило, что расценивает действия французов как «прямое попустительство агрессору [России]» в его недопустимой политике. Нарушившие порядок въезда на территорию Крыма будут привлечены к ответственности, напомнили в МИДе.