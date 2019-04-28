СМИ узнали о встрече Пугачевой с проигравшими участниками шоу «Голос»

Певица Алла Пугачева встретилась с участниками музыкального шоу «Голос.Дети», проигравшими в финале проекта. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в эстрадных кругах.

По данным газеты, встреча состоялась 27 апреля в элитном ресторане на Рублевке, куда Пугачева пригласила четырех участников конкурса. В частности, среди них были Нино Чеснер и Роберт Багратян. Газета отмечает, что эта информация не подтверждена.

Как пишет «КП», певица подарила участникам «Голоса» по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Премия была учреждена певицей в 2005 году, она представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, стилистически напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды, диплом и денежную премию из личных средств певицы.

В шестом сезоне шоу «Голос.Дети», которое выходит на «Первом канале», победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. За участницу проголосовали более 56% телезрителей. Однако после того, как программа завершилась, а победительницу наградили, «Первый канал» начал проверку результатов голосования из-за появившихся подозрений в возможных нарушениях в пользу одного из участников.