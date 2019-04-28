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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в калифорнийском городе Пауэй незадолго до атаки опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями, сообщает телеканал NBC.

Послание на одном из сайтов для обмена файлами обнародовал пользователь JohnTEarnest. Телеканал отмечает, что этот ник совпадает с именем подозреваемого — Джона Эрнеста. Письмо было похоже на «манифест» австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в новозеландском Крайстчерче, в результате которых погибли 50 человек. Как сообщает телеканал, в публикации говорится, что Эрнест планировал свою атаку вскоре после стрельбы в Новой Зеландии.

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Один человек погиб при стрельбе в синагоге в Калифорнии

Послание содержит множество антисемитских высказываний. Его автор также заявляет, что не является сторонником американского президента Дональда Трампа из-за того, что тот поддерживает Израиль, и критикует консерваторов, поскольку их политика «недостаточно агрессивна».

Ссылка на письмо была размещена на странице Джона Эрнеста в Facebook, публикацию сопровождал комментарий о том, что «в ближайшее время начнется прямая трансляция». Позднее администрация социальной сети удалила этот аккаунт, сообщает NBC.

Власти знают о письме и изучают его, передает CNN.

Стрельба в городе Пауэй произошла вечером 27 апреля. В результате нападения погиб один человек и еще трое пострадали. Как сообщал шериф округа Сан-Диего, 19-летний молодой человек вошел в синагогу и устроил стрельбу из штурмовой винтовки. В это время там отмечали Песах. Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшим.

 

Теги: синагога, Калифорния, стрельба
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В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге
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