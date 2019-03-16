Стрелок из Новой Зеландии перед атакой послал «манифест» в офис премьера

За несколько минут до атаки на мечети Крайстчёрча в Новой Зеландии на электронную почту офиса премьер-министра страны Джасинды Ардерн пришло письмо с «манифестом» от предполагаемого стрелка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря премьера Эндрю Кэмпбэла.
Он уточнил, что письмо пришло на общий электронный адрес, которым пользуются сотрудники офиса премьера, сама премьер письма не увидела.
О «манифесте» стрелка стало известно сразу после нападения. Сообщалось, что 87-страничный текст, который содержит в основном антииммигрантские и антимусульманские идеи, незадолго до атак был также распространен в социальных сетях.