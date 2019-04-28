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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Мадуро заявил об отсутствии планов вернуться в «министерство колоний США»

Президент Венесуэлы Николас Мажуро заявил, что его страна никогда не вернется в Организацию американских государств (ОАГ). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Мы демонстрируем морально и с достоинством, что Венесуэла не является и не будет колонией какой-либо империи. Мы ушли из ОАГ и никогда не вернемся», — сказал он.

Мадуро также назвал организацию «министерством колоний США». Он отметил, что Венесуэла таким образом освободилась от неуважения к демократическим принципам и международному праву.

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Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал, что страна вышла из ОАГ. Он заявил, что США использовали эту организацию для осуществления госпереворота в Венесуэле.

Организацию создали в 1948 году. В нее входят США, Бразилия, Аргентина и многие другие страны Северной и Южной Америки.

Теги: Венесуэла, Николас Мадуро
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