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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Венесуэла вышла из Организации американских государств из-за США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что страна вышла из Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает венесуэльское агентство новостей (AVN).

«На сегодняшний день Венесуэла не принадлежит ОАГ, мы находимся за пределами организации по воле народа, выполнив все, что установлено в ее уставе», — сказал он.

Министр добавил, что президент Николас Мадуро решил выйти из организации, когда понял, что ее использовали США для осуществления госпереворота в Венесуэле. Постпред Венесуэлы в ООН Хорхе Валеро также заявил в интервью AVN, что причиной стало «подчинение организации интересам США».

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«Наша страна не принимает мандаты, исходящие от правительства Дональда Трампа, которые нарушают наш суверенитет. Столкнувшись с уловками самого воинственного империализма в истории, Венесуэла будет и впредь поднимать знамена независимости и самоопределения», — сказал посол.

Организация американских государств была создана в 1948 году. В нее входят США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, Перу и другие государства.

В январе спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки и многие государства Евросоюза. Россия, Китай, Куба и ряд других стран признают легитимным лидером Мадуро.

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Накануне Минфин США ввел санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы. Он занимает этот пост с 2017 года. При этом в 2007 году он женился на дочери бывшего лидера страны Уго Чавеса — Росе Вирхинии Чавес.

Теги: Венесуэла, МИД
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