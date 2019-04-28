Венесуэла вышла из Организации американских государств из-за США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что страна вышла из Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает венесуэльское агентство новостей (AVN).

«На сегодняшний день Венесуэла не принадлежит ОАГ, мы находимся за пределами организации по воле народа, выполнив все, что установлено в ее уставе», — сказал он.

Министр добавил, что президент Николас Мадуро решил выйти из организации, когда понял, что ее использовали США для осуществления госпереворота в Венесуэле. Постпред Венесуэлы в ООН Хорхе Валеро также заявил в интервью AVN, что причиной стало «подчинение организации интересам США».

«Наша страна не принимает мандаты, исходящие от правительства Дональда Трампа, которые нарушают наш суверенитет. Столкнувшись с уловками самого воинственного империализма в истории, Венесуэла будет и впредь поднимать знамена независимости и самоопределения», — сказал посол.