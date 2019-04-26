Рогозину доложили о ситуации с пожаром на территории «Красмаша»

Рогозину доложили о ситуации с пожаром на территории «Красмаша»

Главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину доложили о ситуации с пожаром на складе холодильников, который находится на территории ракетного завода «Красмаш» в Красноярске. Об этом сообщается в аккаунте госкорпорации в Twitter.

«Приняты исчерпывающие меры для того, чтобы огонь не затронул территорию нашего оборонного предприятия. Ситуация докладывается главе «Роскосмоса», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что на месте происшествия находятся пожарные подразделения завода и администрация «Красмаша».

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что пожар произошел на складе завода «Бирюса», который находится на территории «Красмаша». Площадь возгорания достигла 24 тыс. кв. м. В результате частично обрушилась крыша. Впоследствии пожар локализовали на площади 20 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.