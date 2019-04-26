На территории завода-производителя ракет «Сармат» произошел пожар

В Красноярске загорелось помещение, находящееся на территории завода «Красмаш», основная деятельность которого — производство ракетно-космической техники. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС России. Информацию о пожаре подтвердили также РБК в управлении МЧС по Красноярскому краю.
«Горит крыша одного из цехов завода», — пояснил ТАСС представитель МЧС. Позже в МЧС уточнили агентству, что возгорание произошло в цеху по производству холодильных установок.
В пресс-службе «Роскосмоса» РБК сообщили, что горит склад завода «Бирюса», а зданиям и сооружениям «Красмаша» ничего не угрожает.
«На территории «Красмаша» расположен завод по производству холодильников «Бирюса», склад готовой продукции, — рассказали в пресс-службе корпорации. — На этом складе произошло возгорание. Сотрудники завода «Красмаш» совместно с МЧС приняли меры, чтобы обезопасить помещения, непосредственно относящимся к заводу». По данным «Роскосмоса», на складах может находиться 5 тыс. холодильников.
В пресс-службе МЧС России сообщили РБК, что, по предварительным данным, площадь пожара — около 5 тыс. кв. м. В ведомстве также сообщили, что произошло обрушение кровли загоревшегося помещения.