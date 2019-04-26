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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Площадь пожара на «Красмаше» выросла до 24 тыс. кв. м

В МЧС констатировали увеличение площади пожара в здании на территории завода «Красмаш» в Красноярске. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, к 18:00 мск она достигла 24 тыс. кв. м. В ведомстве при этом подчеркнули, что угрозы распространения на другие объекты, находящиеся поблизости, нет.

Около 18:20 мск в МЧС сообщили РБК, что пожар локализован на площади 20 тыс. кв. м. 

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что возгорание произошло на складе готовой продукции завода по производству холодильников «Бирюса», который расположен на территории «Красмаша». В госкорпорации уточнили, что зданиям и сооружениям, где производится ракетно-космическая техника (межконтинентальные баллистические ракеты «Синева» и «Сармат», а также разгонные блоки) ничто не угрожает.
Теги: ГУ МЧС, новости РБК
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