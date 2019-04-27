На Шри-Ланке задержали мужчину с 6,5 кг взрывчатки

Военно-морские силы Шри-Ланки в городе Тринкомали задержали мужчину, у которого было при себе 6,5 кг взрывчатки. Об этом сообщает телеканал News First.

В ходе обысков у подозреваемого нашли 51 шашку гелигнита (весом примерно 130 г каждая), 8 м фитиля и 215 детонаторов. Подозреваемого вместе с мотоциклом и взрывчатыми веществами передали полиции.

Серию взрывов на Шри-Ланке в день празднования католической Пасхи (21 апреля) осуществили террористы-смертники. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Негомбо и Баттикалоа. В общей сложности прогремело восемь взрывов. В результате погибли 290 человек. В МИД России подтвердили, что россиян среди погибших и пострадавших нет.

Ответственность за произошедшее на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявлял, что на территории островного государства действуют около 130–140 членов этой организации. Следствие полагает, что к атакам причастны девять террористов-смертников, личности восьмерых уже установлены.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают вести поиск террористов.

26 апреля в муниципалитете Сейнтамаруту на востоке Шри-Ланки между отрядом спецназначения и боевиками произошла перестрелка, после которой были обнаружены тела 15 человек, включая шестерых детей. Накануне на заседании Совета национальной безопасности было принято решение отменить занятия в школах и университетах Шри-Ланки до 6 мая. Также Совет безопасности рекомендовал гражданам воздержаться от торжеств по случаю предстоящего праздника 1 мая из-за сложившейся ситуации в стране.