СМИ опубликовали видео обысков в доме террористов на Шри-Ланке

СМИ опубликовали видео обысков в доме террористов на Шри-Ланке

Телеканал News First опубликовал в своем аккаунте в Facebook видеозапись обысков в доме у террористов на Шри-Ланке.

Запись в facebook пользователя Newsfirst.lk

В холе спецоперации в округе Ампара силовики обнаружили несколько канистр с топливом и флаг с изображением, похожим на символику террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), отмечает телеканал.

Кроме того, ранее сообщалось о найденных во время обысков поясе смертника, дронах, взрывчатом веществе и 100 тыс. железных шариках.