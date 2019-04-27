СМИ опубликовали видео обысков в доме террористов на Шри-Ланке

Телеканал News First опубликовал в своем аккаунте в Facebook видеозапись обысков в доме у террористов на Шри-Ланке.
Запись в facebook пользователя Newsfirst.lk
В холе спецоперации в округе Ампара силовики обнаружили несколько канистр с топливом и флаг с изображением, похожим на символику террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), отмечает телеканал.
Кроме того, ранее сообщалось о найденных во время обысков поясе смертника, дронах, взрывчатом веществе и 100 тыс. железных шариках.