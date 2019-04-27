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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Полиция сообщила о гибели 15 человек на Шри-Ланке после спецоперации
Перестрелка произошла в муниципалитете Сейнтамаруту в пятницу, 26 апреля. Целью силовиков были предполагаемые исламисты, готовившие пояса смертников, для ответственных за серию взрывов в стране
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

В городе Сейнтамаруту на востоке Шри-Ланки обнаружены тела 15 человек, включая шестерых детей, передает Reuters со ссылкой на представителя военной полиции страны.

Накануне в городе обнаружили место, где, как предполагается, изготавливались пояса смертников для участников теракта 21 апреля. Отряд спецназначения проводил спецоперацию и вступил в перестрелку.

Сколько из погибших были подозреваемыми не уточняется. Ранее местное издание News 1st писало, что в результате перестрелки погибли как минимум семь человек, включая четырех смертников.

По данным издания, тела были найдены в муниципалитете Калмунай, где во время операции силовиков 26 апреля прогремели три взрыва.

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Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

21 апреля, в день празднования католической Паски, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. В частности, бомбы были заложены в трех церквях и трех отелях, взрывные устройства также сработали в жилом комплексе в пригороде Коломбо и на западе острова.

По данным властей Шри-Ланки, в результате атак погибли по меньшей мере 250 человек, еще 500 пострадали. Спустя два дня после серии взрывов ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Портал Adaderana сообщал, что в ходе спецоперации 26 апреля в доме предполагаемых террористов были найдены флаги и одежда, связанные с ИГ, а также взрывчатое вещество, 100 тыс. железных шариков и дроны. Кроме того, ВМС Шри-Ланки задержали трех подозреваемых с взрывчаткой С-4 недалеко от железнодорожной станции в Коломбо.
 

Теги: Шри-Ланка, погибшие
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