Полиция сообщила о гибели 15 человек на Шри-Ланке после спецоперации

Полиция сообщила о гибели 15 человек на Шри-Ланке после спецоперации

Перестрелка произошла в муниципалитете Сейнтамаруту в пятницу, 26 апреля. Целью силовиков были предполагаемые исламисты, готовившие пояса смертников, для ответственных за серию взрывов в стране

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

В городе Сейнтамаруту на востоке Шри-Ланки обнаружены тела 15 человек, включая шестерых детей, передает Reuters со ссылкой на представителя военной полиции страны.

Накануне в городе обнаружили место, где, как предполагается, изготавливались пояса смертников для участников теракта 21 апреля. Отряд спецназначения проводил спецоперацию и вступил в перестрелку.

Сколько из погибших были подозреваемыми не уточняется. Ранее местное издание News 1st писало, что в результате перестрелки погибли как минимум семь человек, включая четырех смертников.

По данным издания, тела были найдены в муниципалитете Калмунай, где во время операции силовиков 26 апреля прогремели три взрыва.