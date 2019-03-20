Адвокат Варвары Карауловой попросил о ее условно-досрочном освобождении

Защита бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство», попросила об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом РБК сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

«Да, я подал ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой», — заявил он.

Правозащитник уточнил, что ходатайство было подано в Вологодский городской суд. Караулова отбывает наказание в исправительной колонии в Вологодской области.

Варвару Караулову задержали на турецко-сирийской границе в июле 2015 года и передали семье. Она пыталась сбежать из дома в Сирию к мужчине, с которым до этого переписывалась три года. По версии следствия, это был вербовщик террористов Айрат Саматов. Осенью того же года она попыталась присоединиться к ячейке группировки, которая занимается вербовкой смертников.