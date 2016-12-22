Москалькова поддержала желание Карауловой просить о помиловании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала намерение Варвары Карауловой, осужденной за попытку вступить в группировку «Исламское государство» (запрещена в России), просить помилования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«Когда мы получим обращение от Варвары Карауловой, будем его рассматривать», — добавили в пресс-службе.

Ранее о намерении Карауловой просить о помиловании сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин. Он рассказал, что осужденная написала Москальковой письмо с просьбой содействовать в этом.

Караулова была студенткой философского факультета МГУ. Весной 2015 года она сбежала из дома в Сирию, чтобы встретиться с мужчиной, с которым до этого переписывалась три года. Следствие считает, что это был вербовщик террористов Айрат Саматов.

В июле 2015 года Караулову задержали на турецко-сирийской границе и передали семье. Осенью того же года она попыталась присоединиться к ячейке группировки, которая занимается вербовкой смертников.

В декабре 2016 года бывшую студентку приговорили к 4,5 годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 205.5 (подготовка к участию в деятельности организации, признанной террористической). Защита оспорила приговор, но Верховный суд оставил его без изменений. Летом 2017 года жалобу защиты Карауловой принял на рассмотрение Европейский суд по правам человека.