В МЧС назвали приоритетную версию причины пожара на заводе «Красмаш»

Одна из приоритетных версий пожара на территории завода «Красмаш» в Красноярске — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника регионального ГУ МЧС Игоря Лисина.

Он также добавил, что спасатели закончат работы на месте происшествия до конца субботы, 27 апреля.

При этом «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александра Эйдемиллера уточняет, что речь может идти о загорании электрощита. Он пояснил, что на производстве «очень много всякого оборудования», но, предварительно, короткое замыкание произошло в электрощите.