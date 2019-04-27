В МЧС назвали приоритетную версию причины пожара на заводе «Красмаш»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,39 63,76 EUR Нал. 72,74 71,30 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 396,10 -14,80 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Чистота помыслов: почему в дискуссиях о Байкале не видно компромисса Мнение, 09:03 Освобожденная по УДО Варвара Караулова покинула колонию в Вологде Общество, 08:57 «Библия» Ежова и галстук Ельцина: какие вещи политиков продают в сети Общество, 08:48  В МЧС назвали приоритетную версию причины пожара на заводе «Красмаш» Общество, 08:28 Путин допустил соединение Севморпути с китайским «Морским шелковым путем» Политика, 08:19 Путин заявил о возможном расширении нефтегазового проекта «Сахалин-2» Бизнес, 08:03 Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков Общество, 08:01 Связанная с Хотиным Exillon Energy отложила публикацию годовой отчетности Бизнес, 07:41 В результате ДТП в Омске погибли четыре человека Общество, 07:29 Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову Общество, 07:05 Ким Чен Ын вернулся в КНДР после встречи с Путиным Политика, 06:37 Полиция сообщила о гибели 15 человек на Шри-Ланке после спецоперации Общество, 06:21 В Нигерии похитили двух сотрудников Shell Общество, 06:06 В США задержали бросившего телефон в сторону Трампа мужчину Политика, 05:42
Общество ,  
0 
В МЧС назвали приоритетную версию причины пожара на заводе «Красмаш»

Одна из приоритетных версий пожара на территории завода «Красмаш» в Красноярске — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника регионального ГУ МЧС Игоря Лисина.

Он также добавил, что спасатели закончат работы на месте происшествия до конца субботы, 27 апреля.

Общество
В Сети появилось видео пожара на производящем ракеты «Сармат» заводе

При этом «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александра Эйдемиллера уточняет, что речь может идти о загорании электрощита. Он пояснил, что на производстве «очень много всякого оборудования», но, предварительно, короткое замыкание произошло в электрощите.

Общество
На территории завода — производителя ракет «Сармат» произошел пожар

Пожар на складе завода «Бирюса» на территории «Красмаша» произошел 26 апреля, площадь возгорания достигала 24 тыс. кв. м. На складе находится около 50 тыс. холодильников. У здания частично обрушилась крыша, однако в МЧС отмечали, что угрозы распространения огня на другие объекты не было. Пожар был потушен в ночь на 27 апреля.

Теги: Красноярск, МЧС, Пожар
Материалы по теме
Рогозину доложили о ситуации с пожаром на территории «Красмаша»
Общество
В горящем цехе на территории завода «Красмаш» обрушилась кровля
Общество
Спасатели локализовали пожар на территории завода «Красмаш»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter