В Сети появилось видео пожара на производящем ракеты «Сармат» заводе

На YouTube опубликовано видео пожара на территории завода «Красмаш» в Красноярске.

Видео: Андрей Пронов / YouTube

На кадрах, которые сняты с улицы рядом со зданием, виден густой черный дым, идущий от завода.

На территории завода «Красмаш», основная деятельность которого — производство ракетно-космической техники, в том числе комплекса «Сармат», по данным МЧС, загорелась крыша одного из цехов. В пресс-службе «Роскосмоса» РБК сообщили, что горит склад завода «Бирюса», а зданиям и сооружениям «Красмаша» ничего не угрожает. Позднее на территории завода обрушилась кровля.